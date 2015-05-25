Після численних торнадо будинки та дороги в США руйнують масштабні повені (фотогалерея)

Стихія вже забрала життя трьох людей, одним із загиблих став капітан пожежної служби Джейсон Фарлі, який потонув під час надання допомоги постраждалим.

Рівень води в річках двох штатів сильно піднявся. Через негоду багатьма дорогами неможливий рух, зруйновано багато будинків, на вулицях перевернуті автомобілі. Деякі машини в результаті стихії виявилися прямо на дахах будинків.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в декількох округах штату Техас був введений режим надзвичайного стану через торнадо, а в штаті Арканзас десять округів були оголошені районами лиха.

У Техасі і Арканзасі торнадо надали категорію EF3, яка є дуже високою. Швидкість вітру під час стихійного лиха досягала 225 км/год.