Після численних торнадо будинки та дороги в США руйнують масштабні повені (фотогалерея)
Зливи і торнадо, які пройшли в суботу і неділю, 23-24 травня, в США викликали повені в штатах Оклахома і Техас.
Стихія вже забрала життя трьох людей, одним із загиблих став капітан пожежної служби Джейсон Фарлі, який потонув під час надання допомоги постраждалим.
Рівень води в річках двох штатів сильно піднявся. Через негоду багатьма дорогами неможливий рух, зруйновано багато будинків, на вулицях перевернуті автомобілі. Деякі машини в результаті стихії виявилися прямо на дахах будинків.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в декількох округах штату Техас був введений режим надзвичайного стану через торнадо, а в штаті Арканзас десять округів були оголошені районами лиха.
У Техасі і Арканзасі торнадо надали категорію EF3, яка є дуже високою. Швидкість вітру під час стихійного лиха досягала 225 км/год.