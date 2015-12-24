У Саудівській Аравії внаслідок пожежі в лікарні загинули 25 людей

Про це повідомляє агентство цивільної оборони Саудівської Аравії. За його даними, вогонь спалахнув рано вранці на першому поверсі лікарні у відділенні реанімації. Пожежники борються з вогнем досі, передає Бі-бі-сі.

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До гасіння пожежі було залучено понад 20 бригад. Евакуйовані пацієнти розміщені в прилеглих приватних і державних клініках.

Причина спалаху поки не встановлена. Представники агентства цивільної оборони повідомили, що вже розпочато з'ясування причин виникнення пожежі.