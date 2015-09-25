У Саудівській Аравії переглянуть порядок проведення хаджу після масової загибелі паломників

Загалом унаслідок штовханини під час хаджу загинули понад 700 осіб, поранення отримали 800 паломників, передає Бі-бі-сі.

Це найбільша кількість жертв під час паломництва за останні 25 років.

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Король сказав, що необхідно покращити організацію руху паломників.

Духовний лідер Ірану Аятолла Хаменеї звинуватив саудівську владу в нездатності забезпечити безпеку паломників.

Нагадаємо, мусульмани всього світу відзначають головне свято в Ісламі - свято жертвопринесення Ід аль-Адха, або Курбан-Байрам, який цього року припадає на 24-26 вересня.