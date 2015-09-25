У Саудівській Аравії переглянуть порядок проведення хаджу після масової загибелі паломників
08:45, 25 вересня 2015Світ
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Король Саудівської Аравії Салман розпорядився переглянути правила проведення паломництва в Мекку після загибелі сотень мусульман у тисняві.
REUTERS
Загалом унаслідок штовханини під час хаджу загинули понад 700 осіб, поранення отримали 800 паломників, передає Бі-бі-сі.
Це найбільша кількість жертв під час паломництва за останні 25 років.
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Король сказав, що необхідно покращити організацію руху паломників.
Духовний лідер Ірану Аятолла Хаменеї звинуватив саудівську владу в нездатності забезпечити безпеку паломників.
Нагадаємо, мусульмани всього світу відзначають головне свято в Ісламі - свято жертвопринесення Ід аль-Адха, або Курбан-Байрам, який цього року припадає на 24-26 вересня.
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