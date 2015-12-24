Чергова страта ІДІЛ: Бойовики розстріляли півсотні своїх прихильників, які відмовилися надіти "пояс шахіда"

Про це заявив командир п'ятої бригади народного ополчення, яка бере участь в операції по звільненню міста, майор Омар Хаміс, повідомляє ТАСС.

За його відомостями, "50 осіб, знищені екстремістами, були жителями Рамаді, які раніше потрапили під пропаганду ІД і вступили в ряди угруповання". Хаміс пояснив, що "радикали наказали їм закріпити на собі так звані "пояси смертників", начинені вибухівкою, щоб підірвати всіх одночасно".

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"Коли ж вони відмовилися це зробити, бойовики розстріляли всіх поодинці", - розповів польовий командир іракської ополчення.

Нагадаємо, іракські війська взяли під контроль кілька кварталів у центрі міста Рамаді, який є оплотом для бойовиків угруповання "Ісламська держава".