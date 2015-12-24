В Японії оприлюднили таємні матеріали щодо знищення СРСР південнокорейського лайнера в 1983 році - ЗМІ

Про це стало відомо в четвер з розсекречених матеріалів МЗС Японії, що стосуються подій 70-х і 80-х років минулого століття, повідомляє ТАСС.

У той же час, за даними російського інформагентства, офіційно Вашингтон стверджував тоді, що Москва свідомо знищила пасажирський літак.

Читайте такожСША розсекретили перелік цілей для атомних бомбардувань в СРСР

У документах йдеться, зокрема, що через два місяці після події 1 вересня 1983 року інциденту з південнокорейським лайнером високопоставлений представник адміністрації США конфіденційно повідомив співробітникам міністерства, що "в Радянському Союзі переплутали цей літак з американським повітряним розвідником".

Чиновник також поінформував, що Сполучені Штати мають намір з допомогою якихось "секретних засобів" знайти "чорний ящик" збитого лайнера в радянських водах біля Сахаліну. Однак СРСР їх у цьому випередив.