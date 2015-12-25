Близько 100 людей загинули при вибуху на газопереробному заводі в Нігерії - ЗМІ

02:19, 25 грудня 2015
Світ
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Близько ста людей загинули, багато отримали поранення в результаті вибуху на газопереробному заводі компанії Inter Oil Corp в нігерійському місті Нневи (штат Анамбра).

bbc.com

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами очевидців, вибух стався в четвер при перекачуванні газу з автоцистерни.

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Вибух був настільки потужним, що загинули, в тому числі, жителі довколишніх будинків. Постраждалих з серйозними опіками доправили до лікарні.

На місці події працюють рятувальники.

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