Близько 100 людей загинули при вибуху на газопереробному заводі в Нігерії - ЗМІ
02:19, 25 грудня 2015Світ
63 0
Близько ста людей загинули, багато отримали поранення в результаті вибуху на газопереробному заводі компанії Inter Oil Corp в нігерійському місті Нневи (штат Анамбра).
Близько 100 людей загинули при вибуху в Нігерії / bbc.com
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.
За словами очевидців, вибух стався в четвер при перекачуванні газу з автоцистерни.
Читайте такожНа родовищі "Газпрому" на Ямалі прогримів вибух, є загиблі
Вибух був настільки потужним, що загинули, в тому числі, жителі довколишніх будинків. Постраждалих з серйозними опіками доправили до лікарні.
На місці події працюють рятувальники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter