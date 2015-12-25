Губернатор Каліфорнії помилував Роберта Дауні-молодшого з нагоди Різдва

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Актора включили в список з 91 злочинця, які, на думку влади, довели, що встали на шлях виправлення. Дауні-молодший після звільнення з в'язниці «живе чесним життям, виявляючи добрі моральні якості, і веде себе як законослухняний громадянин», він «сплатив свій борг суспільству і заробив повне і безумовне помилування», йдеться в рішенні губернатора.

Відзначається, що всіх помилуваних відновлять у виборчих правах. За законами Каліфорнії, особи, засуджені за деякими статтями, позбавляються можливості голосувати на виборах навіть після відбування покарання.

Читайте такожНазвана найбільш високооплачувана актриса світу

У червні 1996 року поліцейські зупинили автомобіль Дауні-молодшого за перевищення швидкості. У машині вони виявили кокаїн, героїн і револьвер «Магнум». Актора відпустили під заставу до суду, проте через два тижні його знову заарештували після того, як знайшли у будинку сусідів, куди він пробрався і втратив свідомість в дитячій кімнаті. Під час суду в листопаді 1996 році Дауні-молодший визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення і пообіцяв пройти курс лікування від наркотичної залежності. Він був засуджений до трьох років в'язниці умовно, проте в 1999 році, не дотримавши обіцянки, отримав реальний термін.

Дауні-молодший згідно з рейтингом американського журналу Forbes є найвисокооплачуванішим кіноактором світу. Його дохід з 1 червня 2014 року по 1 червня 2015-го видання оцінило в 80 мільйонів доларів.

Читайте також"Америка, я тільки починаю": стала відома дата виходу нового сезону серіалу "Картковий будиночок"

Роберт Дауні-молодший — 50-річний голлівудський актор, дворазовий номінант на премію «Оскар». Відомий за роботами у фільмах «Шерлок Холмс», «Залізна людина», «Месники».