Путін доручив Медведєву зайнятися продажем пива на стадіонах
Володимир Путін доручив Дмитру Медведєву розглянути питання продажу пива на футбольних стадіонах.
Про це мовиться в переліку доручень Путіна, розміщених на сайті Кремля.
«Розглянути питання, що стосуються продажу та вживання пива на об'єктах спорту під час проведення офіційних спортивних змагань (футбольних матчів) в цілях залучення спонсорів та збільшення доходів футбольних клубів (при забезпеченні комфортних умов перебування на стадіонах для всіх категорій глядачів)», — йдеться в повідомленні.
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Відповідальним за виконання завдання призначений голова уряду Дмитро Медведєв.
Раніше з ініціативою про скасування заборони на продаж пива на стадіонах виступило російське міністерство спорту.
Пропозицію було зафіксовано в проекті розвитку професійного спорту в Росії.