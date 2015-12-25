"Ехо Москви" зняло програму з Шендеровичем, де він різко критикував Путіна

З сайту російської радіостанції «Ехо Москви» був видалений запис програми «Особое мнение» від 24 грудня 2015 року, в якій відомий письменник і публіцист Віктор Шендерович розповів про зв'язки Володимира Путіна з ОЗУ і необхідністю зміни влади в Росії.

Як пояснив в Twitter головний редактор сайту Віталій Рувінський - це було зроблено «через велику кількість особистих образ».