Глава МЗС Катару заявив Лаврову, що Асад є спонсором тероризму

Як повідомляє BBC, глава катарського МЗС розкритикував режим президента Сирії.

"Катар не може приховувати наявність суперечностей з російськими друзями щодо законності Башара Асада", - сказав він.

"Росія взяла на себе зобов'язання боротися з тероризмом в регіоні, а, за нашою оцінкою, Башар Асад і його нелюдський режим підтримують тероризм і є одним з її основних спонсорів", - заявив аль-Атийя.

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У свою чергу Лавров після переговорів повідомив, що питання про легітимність Асада залишається основною розбіжністю між позиціями РФ та інших задіяних у конфлікті сторін.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії нібито по позиціях "Ісламської держави".

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За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

Головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявляв, що Росія підтримує режим президента Сирії Башара аль-Асада, щоб зберегти контроль над військово-морською базою в Середземному морі.

Учасники очолюваної США коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави" в Іраку і Сирії неодноразово заявляли, що Асад повинен піти з посади, щоб створити в Сирії перехідний період.

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