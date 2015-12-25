Любитель бургерів протоієрей Чаплін передрік Росії "катастрофу" в найближчі роки

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Протоієрей Всеволод Чаплін, звільнений у четвер з посади офіційного представника Російської православної церкви, передрік Росії катастрофу.

Як заявив священик журналістам, що ситуація в країні продовжить погіршуватися через відсутність суспільної дискусії і прагнення влади "замовкнути якісь проблеми".

"Якщо ми будемо намагатися замовкнути якісь проблеми, ми можемо відкласти катастрофу на рік або на два, але цим ми зробимо її неминучою", - попередив Чаплін.

"Деякі вважають, що потрібно мінімізувати суспільну дискусію, не помічати того, що відбувається в головах людей, у сфері спілкування між людьми, і так ми спокійніше доживемо до 2017-го або 18-го року. Панове, так не буде", - зауважив священик.

"Консерватизм, який намагається зачистити сферу ідей, закрити ключові питання для сьогодення і майбутнього країни і світу, люди, які так вважають і діють, здійснюють політичне самогубство - їх не буде", - додав він.

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24 грудня стало відомо, що Чаплін звільнений з посади голови відділу зі взаємин РПЦ з суспільством. Сам протоієрей пояснює свою відставку розбіжностями з патріархом.

На початку грудня в соцмережах широке обговорення викликала фотографія протоієрея Чапліна в одному з ресторанів мережі mcdonald's. На фото видно, що священнослужитель купив собі бургер і чай.