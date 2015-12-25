Турецькі банки зазнали масованої кібератаки: підозрюють Росію і Anonymous
16:56, 25 грудня 2015Світ
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Турецькі банки повідомили про збої транзакцій з кредитних карток в зв'язку з потужними кібератаками.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
За даними агентства, місцеві ЗМІ припускають, що напад на громадські та фінансові сайти може виходити з Росії. Також існує думка, що атаку зробила група хакерів Anonymous. В той же час конкретних доказів цього немає, тому влада відмовляються називати винних, відзначає Reuters.
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Як повідомляв УНІАН, раніше хакери Anonymous здійснили масовану атаку проти Туреччини, звинувативши її в підтримці ІДІЛ.
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