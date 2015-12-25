Турецькі банки зазнали масованої кібератаки: підозрюють Росію і Anonymous

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За даними агентства, місцеві ЗМІ припускають, що напад на громадські та фінансові сайти може виходити з Росії. Також існує думка, що атаку зробила група хакерів Anonymous. В той же час конкретних доказів цього немає, тому влада відмовляються називати винних, відзначає Reuters.

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Як повідомляв УНІАН, раніше хакери Anonymous здійснили масовану атаку проти Туреччини, звинувативши її в підтримці ІДІЛ.