Три пріоритети Чехії у відносинах з Україною

Чехія на час свого головування в Євросоюзі в 2009 році виділяє три пріоритети у відносинах з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Чехії з європейських питань Олександр ВОНДРА після завершення переговорів з віце-прем`єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ.

«Ми виділяємо три пріоритетні питання, які вирішуватимемо під час головування Чехії в Європейському Союзі. Це ліквідація торгових бар`єрів, забезпечення енергетичної безпеки і розвиток відносин зі Сходом у контексті розширення Європейського Союзу», - сказав О.ВОНДРА.

При цьому віце-прем`єр-міністр Чехії підкреслив, що «дискусія про європейську енергетичну безпеку без участі України не має сенсу, оскільки Україна є ключовою країною у поставках енергоресурсів не тільки для Чехії, але й для всієї Європи».

О.ВОНДРА звернув увагу на той факт, що Чехія головуватиме в Євросоюзі в той час, коли ЄС і Україна проводитимуть переговори про створення зони вільної торгівлі, а також про асоційоване членство. «Ми своїм можливостями головуючої країни добиватимемося того, щоб ці переговори ніхто не затримував», - сказав він.

Крім того, віце-прем`єр-міністр Чехії повідомив, що українське питання обговорюватиметься 16 червня в Празі під час саміту Вишеградської четвірки. «Зараз ми головуємо у Вишеградській четвірці. У саміті за участю глав урядів також планується участь Президента Франції Ніколя САРКОЗІ. Обговорюватиметься наше головування в ЄС, і ми говоритимемо про Україну», - сказав О.ВОНДРА.