В Сербії у найбільшій справі про корупцію арештовані 79 чиновників
16:32, 26 грудня 2015Світ
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Поліція Сербії арештувала 79 осіб, включаючи колишнього міністра, в ході розслідування найбільшої в країні справи про корупцію.
Поліція розшукує ще п'ятьох підозрюваних / gdefon.com
Міністр внутрішніх справ Небойша Стефанович заявив, що кілька керівників держкомпаній, два колишніх чиновники МВС і кілька нинішніх і колишніх мерів були арештовані, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожЄС почав переговори про інтеграцію із СербієюВони звинувачуються у відмиванні грошей, зловживанні повноваженнями, хабарництві і підробці документів. Влада оцінює збитки від цих дій в $70 млн.
Поліція розшукує ще п'ятьох підозрюваних.
Два тижні тому Белград почав переговори про вступ Сербії до Євросоюзу.
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