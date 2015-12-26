В Сербії у найбільшій справі про корупцію арештовані 79 чиновників

16:32, 26 грудня 2015
Світ
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Поліція Сербії арештувала 79 осіб, включаючи колишнього міністра, в ході розслідування найбільшої в країні справи про корупцію.

Наручники, коррупция / gdefon.com

Міністр внутрішніх справ Небойша Стефанович заявив, що кілька керівників держкомпаній, два колишніх чиновники МВС і кілька нинішніх і колишніх мерів були арештовані, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЄС почав переговори про інтеграцію із СербієюВони звинувачуються у відмиванні грошей, зловживанні повноваженнями, хабарництві і підробці документів. Влада оцінює збитки від цих дій в $70 млн.

Поліція розшукує ще п'ятьох підозрюваних.

Два тижні тому Белград почав переговори про вступ Сербії до Євросоюзу.

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