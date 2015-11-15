ЗМІ Сербії назвали ім'я одного з паризьких терористів (фото)

Паспорт громадянина Сирії на ім'я Ахмеда Алмохаммеда був виявлений поряд з останками одного зі смертників, передає РБК з посиланням на Blic.

Газета зазначає, що на підставі виявленого паспорта французькі спецслужби звернулися до сербських колег, оскільки Сербія має найбільш повну базу мігрантів, що пересуваються балканським маршрутом.

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Повідомляється, що Алмохаммед прибув на територію Греції 3 жовтня. Далі, як вдалося з'ясувати виданню, 7 жовтня він потрапив на територію Сербії в районі населеного пункту Миратовац з боку Македонії.

Реєстрацію на території Сербії проходив у Прешево і при собі зброї не мав, наголошує видання. У Сербії Алмухамед затримуватися не став і вирушив далі до Хорватії та Австрії.

Як повідомляв УНІАН, раніше при одному зі смертників, які підірвали себе біля паризького стадіону "Стад де Франс", був знайдений сирійський паспорт.