НАТО відправить до Туреччини літаки-розвідники AWACS - DW

Міністри оборони і закордонних справ Німеччини заявили в Бундестазі, що кілька літаків радіолокаційного спостереження і управління (AWACS) НАТО будуть спрямовані до Туреччину. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Це рішення було прийнято після того, як у листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24 неподалік від кордону з Сирією.

Планується, що літаки AWACS допоможуть уникнути таких інцидентів у майбутньому та сприятимуть збереженню стабільності в регіоні. Точна кількість німецьких військових, які відправляться до Туреччини разом із літаками, поки невідома.