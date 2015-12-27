НАТО відправить до Туреччини літаки-розвідники AWACS - DW
07:55, 27 грудня 2015Світ
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Разом з літаками із Німеччини відправиться додатковий військовий контингент.
НАТО відправить до Туреччини літаки радіолокаційного спостереження AWACS / commons.wikimedia.org
Міністри оборони і закордонних справ Німеччини заявили в Бундестазі, що кілька літаків радіолокаційного спостереження і управління (AWACS) НАТО будуть спрямовані до Туреччину. Про це повідомляє Deutsche Welle.
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Це рішення було прийнято після того, як у листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24 неподалік від кордону з Сирією.
Планується, що літаки AWACS допоможуть уникнути таких інцидентів у майбутньому та сприятимуть збереженню стабільності в регіоні. Точна кількість німецьких військових, які відправляться до Туреччини разом із літаками, поки невідома.
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