У Росії "з почуттям гідності" відкидають звинувачення в атаці цивільних об'єктів в Сирії

"Я хочу з почуттям гідності сказати, що мої пілоти за весь час перебування там жодного разу не промазали, ні разу не завдали ударів по "забороненим" об'єктам, так званим "чутливим місцям" - це школи, лікарні, мечеті, інші святі місця", - сказав він в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє ТАСС.

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За словами Бондарєва, операція в Сирії була ретельно продумана. "Ми підготували льотний склад, відпрацювали взаємодію з місцевим сирійським керівництвом і з нашими розвідорганами. Уточнили, де, хто знаходиться: з яким районам можемо працювати, з яким треба дуже обережно", - підкреслив він. "Завдяки цьому, результати ви самі бачите", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Amnesty International, авіаудари ПКС Росії в Сирії з кінця вересня забрали життя, щонайменше, 200 мирних жителів і призвели до масштабних і невиправданих руйнувань.