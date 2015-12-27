Вибух в аеропорту Стамбула: курдські бойовики взяли на себе відповідальність за злочин

У заяві групи "Яструби звільнення Курдистану (ТАК) сказано, що вони здійснили мінометний обстріл території аеропорту імені Сабіха Гекчен і пошкодили п'ять літаків, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Група в минулому брала на себе відповідальність за деякі напади переважно на курдському південному сході, такы як напад на турецький військовий автобус в 2012 році, коли загинули двоє військовослужбовців і було поранено 12 осіб.

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ТАК заявляла, що відносини з бойовиками РПК не підтримує. Обидві групи вважаються терористичними організаціями Анкарою і США.

Як повідомляв УНІАН, у госпіталі померла прибиральниця стамбульського аеропорту імені Сабіхи Гекчен, куди вона була доставлена з пораненнями після вибуху на стоянці літаків.