У Китаї ухвалили антитерористичних закон, що забороняє ЗМІ повідомляти подробиці теракту

Як передає Радіо Свобода, новий закон, ухвалений 27 грудня, також обмежує право ЗМІ повідомляти про подробиці терактів. Закон забороняє засобам масової інформації повідомляти про деталі терористичної діяльності, які могли б призвести до «імітації», і показувати сцени, які «жорстокі і нелюдські».

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Закон, який набирає чинності з 1 січня, критикувався західними країнами, коли був у стадії розробки, зокрема, через кіберположення.

Президент США Барак Обама і державний департамент США заперечували публічно проти вимоги закону про те, що зарубіжні технологічні фірми мають надавати китайському уряду ключі шифрування, це є умовою для ведення бізнесу в Китаї.

Ключ – це спосіб кодування повідомлень, так що особи, які використовують програмне забезпечення зв’язку, можуть обмінюватися повідомленнями приватно, не побоюючись підслуховування.

Представники Заходу кажуть, що це положення ставить під загрозу права людини і свободу слова, полегшуючи розправу над критиками уряду.

Китайські чиновники заявили, що новий антитерористичний закон необхідний через зростаючу загрозу з боку бойовиків і сепаратистів, особливо в західному регіоні Синьцзян, де сотні людей загинули через насильство в останні кілька років.