Ердоган засудив Іран за підтримку режиму Асада

"Якби Іран не підтримував Асада з вузькоконфесійних міркувань, то ми б не обговорювали сьогодні сирійську проблему", - заявив Ердоган в інтерв'ю турецькому телебаченню.

Іран, де більшість населення - шиїти і де правлячий режим заснований на шиїтському тлумачення ісламу, підтримує режим Асада, в якому домінують представники алавітів – однієї з гілок шиїзму, передає Російська служба ВВС.

Туреччина підтримує сирійських повстанців, які виступають проти правління Башара Асада.

Читайте такожЕрдоган врятував чоловіка від самогубства - AP (відео)

Тим часом, президент Ірану Хасан Роухані закликав мусульманський світ виступити проти насильства, яке, за його слова, створює негативний імідж" ісламу.

Виступаючи на конференції у Тегерані, Роухані також сказав, що йому соромно бачити, як мусульмани виявляються вимушені довгими і складними шляхами добиратися до неісламських країн у пошуках притулку.

Він також піддав критиці мусульманські країни, які купують американську зброю, а потім використовують її проти мусульман.

За словами кореспондентів, Роухані, судячи з усього, мав на увазі Саудівську Аравію і країни Перської затоки, які беруть участь у військовій операції в Ємені, де вони намагаються придушити повстання місцевих шиїтів-хуситів