"Зоряні війни" зібрали мільярд доларів в рекордний термін - BBC

Зібрати мільярд картина змогла всього за 12 днів світового прокату, передає повідомлення Disney BBC Україна. У компанії додають, що це рекорд для кіноіндустрії.

Фільм "Парк Юрського періоду" компанії Universal зібрав мільярд доларів за 13 днів, проте в цю суму входили й збори від продажу квитків у Китаї. А епізод "Пробудження сили" вийде на китайський кіноринок тільки 9 січня.

Нові "Зоряні війни" вже поставили кілька рекордів, ставши, зокрема, фільмом, який заробив більше за інших на Різдво - 49,3 мільйона доларів і за другий вікенд після виходу в прокат - 153,5 мільйона доларів.

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На даний момент найбільш комерційно успішними фільмами в історії кіно залишаються дві картини Джеймса Кемерона "Аватар" (з моменту прем'єри в 2009 році він зібрав 2,79 млрд доларів) і "Титанік" (з 1997 року він зібрав 2,19 млрд доларів).