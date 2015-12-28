Через негоду в США загинули понад 40 осіб

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як мінімум, 11 осіб загинули в Техасі, де в районі Далласа пройшли кілька торнадо, посилені через надзвичайно тепле для цього часу року повітря.

Вони скидали машини з шосе, обривали лінії електропередач і руйнували будинки.

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В Іллінойсі та Міссурі внаслідок повені загинули не менше 11 осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що число жертв негоди на півдні та південному сході США досягло 29, серед загиблих, за останніми даними, 11 жителів Техасу.