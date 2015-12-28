Близько 2 тисяч підлітків побилися в торговому центрі в Кентуккі - ЗМІ
Масова бійка за участю близько 2 тисяч підлітків сталася в американському Сент-Меттьюсі — передмісті Луісвиллу, штат Кентуккі.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал NBC News.
Безлади за участю молодих людей у віці від 13 до 20 років почалися увечері в суботу, 26 грудня, у торговому центрі і на вулиці. Для наведення порядку місцева влада задіяли близько 60 поліцейських.
В результаті інциденту потерпілих немає, нікого з учасників бійки не заарештували, сказав офіційний представник управління міської поліції Денніс Макдоналд. Він пов'язав це з коректними діями правоохоронців, яких проінструктували «діяти стримано».
Раніше з'явилася інформація, що в торговому центрі лунали постріли, але вона не підтвердилася. Причина заворушень з'ясовується. У той же час поліція сумнівається, що масова бійка була запланованою акцією.
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«Це було схоже на повстання. Повне божевілля. Я служу в поліції 33 роки і ніколи не бачив нічого подібного», — зазначив Макдоналд. Він додав, що Сейнт-Меттьюс — спокійне місто з населенням близько 18 тисяч чоловік.
Після наведення порядку молл був закритий. Він відновив свою роботу вранці 27 грудня.