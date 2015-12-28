В Ємені помер охоронець Усами бін Ладена

Про це повідомив представник лікарні.

Йєменець Нассер Бахрі, відомий також як Абу Джандал, імовірно, брав участь у нападах бойовиків в 1990-ті роки в Афганістані, Боснії і Сомалі, передає Російська служба ВВС.

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На початку 2000-х років він був арештований і відправлений до в'язниці на американській базі Гуантанамо на Кубі.

Після звільнення в 2008 році Бахрі повернувся в Ємен.