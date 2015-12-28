Найбільш нелегально скачуваним фільмом цього року став "Форсаж-7"

Такі результати показало дослідження, проведене компанією Exipio, передає Lenta.ru з посиланням на Variety. Сьому частину франшизи "Форсаж", в якій грають Він Дизель, Пол Уокер, Джейсон Стейтем і Дуейн Скала Джонсон, завантажили 44,8 млн разів. Фільм "Месники: Ера Альтрона" на другому місці з приблизно 42 млн скачувань. На третьому місці "Світ Юрського періоду" - майже 37 млн скачувань.

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Картина "Божевільний Макс: Дорога люті" (4-е місце) була завантажена майже 36,5 млн разів. На п'ятому - "П'ятдесят відтінків сірого" (32 млн завантажень).

У рейтинг Exipio потрапили і кілька фільмів 2014 року. "Інтерстеллар" за два роки був викачаний 46,8 млн разів, а "Американський снайпер" - 33,9 млн разів.

Оглядачі Variety звертають увагу на те, що масштаб піратського розповсюдження фільмів серйозно збільшився в 2015 році. Так, фільм2013 року "Вовк з Уолл-стріт", що лідирував у 2014 році за кількістю скачувань (30 млн), в 2015 році з такими показниками навіть не увійшов би в першу десятку: стрічка "Kingsman: Секретна служба"», що знаходиться у новому рейтингу на десятому місці, зібрала більше (близько 31 млн скачувань).