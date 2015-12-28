Reuters: США вважають, що Росія досягла своїх цілей у Сирії

Таку думку висловили кілька офіційних осіб і військових аналітиків США, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

"Я думаю, це безперечно, що режим Асада з російською військовою підтримкою, ймовірно, зараз у більш безпечній ситуації, ніж був раніше", - заявив високопоставлений представник адміністрації президента США, що побажав залишитися анонімним.

П'ять інших американських чиновників, опитаних агентством, згодні з думкою, що російська місія у Сирії була в основному успішною та обійшлася порівняно низькими витратами.

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Американські чиновники наголосили, що Путін може зіткнутися із серйозними проблемами, якщо його причетність до конфлікту в Сирії затягнеться.

Експерти вважають, що витрати Москви на сирійську кампанію становитимуть $1-2 млрд на рік. Ці кошти виділяються з оборонного бюджету РФ, який досягає $54 млрд.

При цьому у Вашингтоні зазначають, що зниження цін на нафту, яке завдає шкоди російській економіці, навпаки, позитивно впливає на військові плани країни, оскільки знижуються ціни на паливо для літаків і кораблів.

Крім того, у Росії ще з радянських часів є величезний запас бомб, які вона використовує в Сирії.

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Чиновник американської розвідки зазначив, що Росія також скористалася операцією, щоб перевірити нову зброю в бойових умовах і впровадити її у свою тактику.

"Втручання Росії, здається, зміцнило її позиції за столом переговорів. В останні тижні Вашингтон більш тісно співпрацює з РФ в пошуках урегулювання війни і відступив від вимог негайного відходу Асада в рамках будь-якого політичного переходу", - наголошується у статті.