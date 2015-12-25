Розбіжності довкола легітимності: Росія та Катар не змогли домовитися про майбутнє Асада

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров після переговорів у Москві зі своїм катарським колегою Халедом бен Мухаммед аль-Атийєю, передає Бі-бі-сі.

Як пояснив Лавров, сторони не змогли знайти розуміння з питання про легітимність Асада.

Москва розглядає Асада як традиційного союзника, у той час як влада Катару вважає, що президент Сирії винен у військових злочинах і повинен піти з посади.

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Однак як Катар, так і Росія переконані, що переговори з мирного врегулювання ситуації в Сирії, які організовує ООН, повинні початися якомога швидше.

"Ми зацікавлені, як і Катар, щоб Сирія була мирною, незалежною, суверенною країною, де шанувалася територіальна цілісність, поважалися права всіх етноконфесійних та інших груп", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше джерела агентства Reuters у дипломатичних колах повідомили, що їхні російські співрозмовники говорять про готовність на відхід Башара Асада з посади президента Сирії.