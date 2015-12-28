Анкара озвучила умову виведення турецьких військ з Іраку

За словами турецького премʼєра, іракські війська показали свою неспроможність боротися з ІДІЛ, пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Відповідаючи на прохання іракської влади, ми продовжуємо забезпечувати підготовку та матеріально-технічну підтримку як бійців курдського ополчення, так і місцевих добровольців з Мосула", - сказав Давутоглу.

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За словами турецького прем’єра, війська будуть виведені з Іраку, коли Мосул буде звільнено від бойовиків ІДІЛ.

"Ми будемо надавати допомогу до звільнення Мосула", – додав він.