Анкара озвучила умову виведення турецьких військ з Іраку
15:04, 28 грудня 2015Світ
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Ахмет Давутоглу повідомив про те, що турецький уряд ухвалив рішення зберегти військову присутність у Північному Іраку до звільнення міста Мосул від бойовиків ІДІЛ.
REUTERS
За словами турецького премʼєра, іракські війська показали свою неспроможність боротися з ІДІЛ, пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.
"Відповідаючи на прохання іракської влади, ми продовжуємо забезпечувати підготовку та матеріально-технічну підтримку як бійців курдського ополчення, так і місцевих добровольців з Мосула", - сказав Давутоглу.
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За словами турецького прем’єра, війська будуть виведені з Іраку, коли Мосул буде звільнено від бойовиків ІДІЛ.
"Ми будемо надавати допомогу до звільнення Мосула", – додав він.
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