Туреччина допоможе компаніям, які потрапили під російські санкції

Про це заявив голова банківського регулятора Туреччини Мехмет Алі Акбар, передає агентство Anadolu.

Він зазначив, що найближчим часом в Анталії відбудеться засідання членів банківської асоціації Туреччини, на якому детально обговорять вплив російських санкцій.

Наголошується, що в першу чергу в Анталії обговорять проблеми, які можуть виникнути у компаній, що працюють у сфері туризму і виробляють сільгосппродукцію для поставок до Росії.

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Акбар заявив, що АБРН готове реструктуризувати борги згаданих вище компаній, а також відстрочити виплату кредитів.

Раніше сьогодні Кремль розширив санкції проти Туреччини - вводяться нові обмеження проти організацій, контрольованих турецькими громадянами, а не тільки фірм під юрисдикцією Туреччини.