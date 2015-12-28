Туреччина допоможе компаніям, які потрапили під російські санкції
Агентство з банківського регулювання та нагляду (АБРН) Туреччини заявило про готовність надавати підтримку компаніям, які потрапили під вплив введених Росією санкцій.
Про це заявив голова банківського регулятора Туреччини Мехмет Алі Акбар, передає агентство Anadolu.
Він зазначив, що найближчим часом в Анталії відбудеться засідання членів банківської асоціації Туреччини, на якому детально обговорять вплив російських санкцій.
Наголошується, що в першу чергу в Анталії обговорять проблеми, які можуть виникнути у компаній, що працюють у сфері туризму і виробляють сільгосппродукцію для поставок до Росії.
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Акбар заявив, що АБРН готове реструктуризувати борги згаданих вище компаній, а також відстрочити виплату кредитів.
Раніше сьогодні Кремль розширив санкції проти Туреччини - вводяться нові обмеження проти організацій, контрольованих турецькими громадянами, а не тільки фірм під юрисдикцією Туреччини.