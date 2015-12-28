Чорногорія висунула главу МЗС кандидатом на посаду Генсека ООН

Уряд Чорногорії ухвалив рішення про висунення кандидатури віце-прем'єра і глави МЗС Ігоря Лукшича на посаду Генерального секретаря ООН.

"Ще дев'ять років тому у нас не було своєї держави, а зараз є серйозний кандидат, що має підтримку в тому, щоб виконувати ключову функцію в ООН", - заявив у своєму зверненні прем'єр Міло Джуканович, яке розміщене на сайті уряду, повідомляє РИА Новости.

За словами Джукановича, за новими правилами ООН генсек повинен бути обраний з регіону Східної Європи. Чорногорський прем'єр зазначив, що проводив консультації з представниками "впливових держав-членів ООН" і отримав "позитивну оцінку" Чорногорії як зразкового члена організації і відповідального сусіда.

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Сам Лукшич сказав, що після 12 років роботи на високих державних посадах, відкриття переговорів про вступ Чорногорії до ЄС і отримання Підгорицею запрошення в НАТО, з гордістю представить свою країну як кандидат в Генеральні секретарі ООН. Він повідомив, що в березні 2016 піде з поста глави МЗС Чорногорії і повністю присвятить себе кандидатській підготовці.

Лукшич має 12 років професійного досвіду на урядових функціях: сім років він був міністром фінансів, потім прем'єром і до теперішнього часу - міністром закордонних справ і європейської інтеграції Чорногорії.