У США виправдали поліцейських, які застрелили підлітка - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Прокурор округу Тіматі Макгінті заявив, що вбивство Таміра Райса в Клівленді було, як він заявив, "ураганом людських помилок", збігом негативних обставин, і що ознак злочину в діях поліцейських немає.

Таміра Райса застрелили в момент, коли він розмахував іграшковим пістолетом на дитячому майданчику.

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Раніше в жовтні два незалежні експерти прийшли до такого ж висновку про невинуватість поліцейського, який стріляв у підлітка.

Сім'я Райс заявила, що незадоволена висновками присяжних. Родичі вбитого стверджують, що на відеозаписах видно: поліцейські відкрили вогонь дуже швидко після того, як вони прибули на місце події.

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Загибель Таміра Райса викликала масові протести в Клівленді.