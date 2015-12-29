У США виправдали поліцейських, які застрелили підлітка - BBC
Присяжні в американському штаті Огайо виправдали двох білих офіцерів поліції, яких звинувачували у вбивстві 12-річного підлітка, афроамериканця, в листопаді 2014 року.
Про це повідомляє BBC Україна.
Прокурор округу Тіматі Макгінті заявив, що вбивство Таміра Райса в Клівленді було, як він заявив, "ураганом людських помилок", збігом негативних обставин, і що ознак злочину в діях поліцейських немає.
Таміра Райса застрелили в момент, коли він розмахував іграшковим пістолетом на дитячому майданчику.
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Раніше в жовтні два незалежні експерти прийшли до такого ж висновку про невинуватість поліцейського, який стріляв у підлітка.
Сім'я Райс заявила, що незадоволена висновками присяжних. Родичі вбитого стверджують, що на відеозаписах видно: поліцейські відкрили вогонь дуже швидко після того, як вони прибули на місце події.
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Загибель Таміра Райса викликала масові протести в Клівленді.