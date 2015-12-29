Навальний подав до суду на генпрокурора Чайку і п'ять ЗМІ

Співвідповідачами за позовами будуть російські видання Дождь, Slon, «Ведомости», «Коммерсантъ», РБК та «Эхо Москвы».

"Заздалегідь вибачаюся перед шанованими ЗМІ за незручності, на жаль, ми змушені зробити їх формальними відповідачами, щоб змусити суди прийняти наші позови і, взагалі, спробувати знайти суд, готовий розглянути наш позов. З іншого боку, впевнений, що і самому ЗМІ це буде цікаво, так як дає доступ до матеріалів справи і дозволяє залишитися в процесі, навіть якщо, захищаючи шахрая, суд оголосять закритим, як це було з Ликсутовим", - пише Навальний у своєму блозі.

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"Після прийняття позову ми, за бажанням ЗМІ, або виключимо їх з числа відповідачів, або залишимо, якщо їм самим хочеться бути в процесі. Ясна річ, ніяких матеріальних вимог не заявляємо. Ось такий юридичний цирк доводиться влаштовувати, щоб змусити суди робити хоч щось. Велике спасибі Івану Жданову і всім юристам ФБК за цю роботу", - зазначає російський опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступником генпрокурора Ольгою Лопатіної інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.

Сам генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.