Хакерське угруповання з Туреччини пригрозило Росії кібератаками - ЗМІ

Напередодні, 28 грудня, хакери зламали сайт anonymoushackers.org, який, імовірно належить угрупованню Anonymous, що оголосила про запуск великомасштабної кампанії проти Туреччини. На ресурсі з'явився напис «Ви атаковані кіберармією Ayyıldız» і зображення турецького прапора, пише Лента.ру з посиланням на газету Aksam.

Читайте такожТурецькі банки зазнали масованої кібератаки: підозрюють Росію і Anonymous

"Ми дали урок тим, хто хоче принизити турецьку державу. На черзі — Росія", — передає газета слова лідера хакерського угруповання Ayyıldız Джеткана Бір Яфеса. Організація має намір атакувати сайти російських міністерств, зокрема, портал Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше міжнародна група хакерів Anonymous оголосила Анкарі кібервійну, оскільки, на думку хакерів, Туреччина підтримує "Ісламську державу".