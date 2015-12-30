Авіаносець ВМФ США "Гаррі Трумен" приєднався до боротьби проти ІД

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ВМС США.

«Гаррі Трумен» і його авіакрило в ході військової місії взаємодіють з французькими збройними силами, представленими атомним авіаносцем «Шарль де Голль».

За словами контр-адмірала Брета Батчелдера, операції спільно з французами дозволяють антитерористичній коаліції збільшити вогневу міць і надає унікальну можливість для подальшого прогресу в боротьбі з ІД».

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Він зазначив, що союзники доповнюють один одного — в той час як один учасник може здійснювати бойові вильоти, інший може проводити технічне обслуговування і готуватися до наступного дня операції.

Авіаносець «Шарль де Голль» прибув у східне Середземномор'я в ніч на 22 листопада. До складу авіакрила, що базується на кораблі, входять 18 винищувачів Rafale-M, вісім модернізованих винищувачів-бомбардувальників Super Etendard, два «літаючих радара» E-2C в модернізованому варіанті Hawkeye-2000 американської побудови, два вертольоти SA.365N Dauphin і вертоліт SA.319B Allouette III. Також на палубі авіаносця розміщено один вертоліт AS.332 Super Puma Військово-повітряних сил Франції.