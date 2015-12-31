У США через загрозу терактів посилюють заходи безпеки - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

Відзначається, що федеральні чиновники у сфері безпеки в ході зустрічі з президентом США Бараком Обамою, повідомили йому про загрози, які можуть відбутися в країні і за кордоном.

Так, Обаму поінформували, що теракти під час новорічних свят можуть відбутися в Нью-Йорку, Вашингтоні та Лос-Анджелесі. Про які-небудь конкретні місця, де можливі теракти, не повідомляється. На зустрічі відзначили, що особливу увагу потрібно приділити місцям масового скупчення людей і громадському транспорту.

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Також повідомляється, що в районі Таймс-сквер (Нью-Йорк) нести службу будуть близько шести тисяч поліцейських. CNN підкреслює, що це число вище, ніж раніше. Також плануються патрулювання з повітря, на воді і автомобільних трасах.