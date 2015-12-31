США готують санкції проти осіб, причетних до розвитку ракетної програми Ірану - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників, пише Лента.ру.

Наголошується, що санкції казначейства можуть бути введені, зокрема, стосовно бізнесмена Хоссейна Пурнашбанда, засновника дубайської фірми Mabrooka Trading Co., а також її дочірньої компанії в Гонконзі Anhui Land Group Co. — за сприяння у придбанні Іраном вуглецевого волокна, що використовується в ракетній техніці.

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Також у список, як очікується, увійдуть п'ять іранських чиновників, які працюють в міноборони і займаються поставками матеріалів для програми розробки балістичних ракет.

Встановлюючи режим санкцій, влада США заборонить громадянам та юридичним особам укладати будь-які угоди з фігурантами списку. Активи цих осіб, що знаходяться в американській юрисдикції, повинні бути заморожені.

Заходи, які, як очікується, будуть введені мінфіном, стануть першими санкційними діями щодо Ірану після укладення ядерної угоди з світовими державами в липні.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили, що не будуть обмежувати свою ракетну програму.