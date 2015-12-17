В Ірані заявили, що не будуть обмежувати свою ракетну програму

Про це заявив міністр оборони Ірану Хусейн Дехган, передає "Радіо Свобода".

"Ми протестували «Імад» (назва ракети – Ред.), щоб показати всьому світу, що Ісламська республіка діятиме тільки на основі своїх національних інтересів, і жодна країна або сила не може нав’язувати нам свою волю", – цитує слова Дехгана сайт міністерства оборони.

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"Від часу укладення ядерної угоди ми не зупинили наші ракетні випробування, виробництво і дослідження навіть на день", – додав іранський міністр оборони.

Ця заява оприлюднена після того, як експерти ООН дійшли висновку, що Іран запуском ракети порушив міжнародні санкції.

Іран наполягає, що для фіксації порушення резолюції Ради безпеки, яка забороняє Тегерану запуск балістичних ракет, така ракета має бути спеціально «розроблена», щоб нести ядерний заряд, а не просто «здатна» робити так.

Нагадаємо, у жовтні цього року Іран вже проводив випробування балістичної ракети. Тоді постпред США при ООН Саманта Пауер заявила, що цей запуск є прямим порушенням санкцій РБ ООН.