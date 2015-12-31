Путін у новорічному зверненні згадав Сирію і важкі часи

Про це пише Slon.ru.

«Звичайно, не всім вдається зустріти Новий рік з рідними - треба працювати в лікарнях і на виробництвах, виконувати службовий і військовий обов'язок, охороняти кордони, нести постійне чергування, забезпечуючи безпеку», - зазначив президент.

У зверненні до росіян Путін також згадав 70-річчя Перемоги.

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"Наша історія, досвід батьків і дідів, їх єдність у важкі часи і сила духу є для нас великим прикладом. Вони допомагали і будуть допомагати нам гідно відповідати на сучасні виклики", - зазначив Путін.

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Напередодні стало відомо, що Путін проігнорував Порошенко в новорічному привітанні для світових лідерів. У тексті Путін вітає президентів Абхазії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Бразилії, Болівії, Індії, Італії, Казахстану, КНР, Киргизії, Кореї, Молдови, Сербії, США, Франції та низки інших глав держав, прем'єр-міністрів і канцлерів.