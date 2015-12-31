У Бельгії затримали шістьох підозрюваних у підготовці терактів на новорічні свята

У Бельгії правоохоронці затримали шістьох осіб під час обшуків. Їх підозрюють у підготовці терактів на новорічні свята в Брюсселі.

Про це повідомила бельгійська прокуратура, передає Громадське з посиланням на Reuters.

Затримання відбулися вранці 31 грудня. Підозрюваних зараз допитують. Після цього правоохоронці винесуть рішення щодо можливого арешту.

В ході обшуків були також вилучені комп’ютери і телефони, які зараз перевіряють слідчі.

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Це вже не перше подібне затримання. 29 грудня поліція Бельгії затримала двох осіб, яких підозрюють у підготовці терактів.

Подібні загрози змусили владу Брюсселя скасувати новорічні святкування в центрі міста, кульмінацією яких повинен був стати традиційний феєрверк.

Нещодавно австрійські силовики, з посиланням на дані розвідки, попередили про загрозу терактів у Європі на Новий рік.