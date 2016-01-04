Ізраїль завдав артилерійського удару по Лівану - BBC

За даними інформагентств, військові випустили по населеному пункту близько 50 снарядів. Точної інформації про завдані збитки поки немає. Про наявність або відсутність жертв поки також не повідомляється, передає BBC Україна.

Ізраїльська сторона пояснила, що обстріл став відповіддю на вибух саморобної бомби поряд з автоколоною ізраїльських військових. Відповідальність за те, що трапилося в Ізраїлі поклали на рух "Хезболла", що діє в районі Аль-Ваззані.

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Сам рух вже підтвердив, що саме його члени заклали бомбу. "Хезболла" заявляє, що вибух організований у відповідь на грудневий авіаудар по території Сирії, в результаті якого загинув високопоставлений член руху.

Ізраїльські військові стверджують, що в результаті вибуху бомби ніхто не постраждав. У свою чергу представники "Хезболли" наполягають, що вибух істотно пошкодив ізраїльський "Хаммер", а його пасажири отримали поранення.

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