Китай різко засудив ядерне випробування в Північній Кореї

Китай висловив рішучий протест після повідомлень про те, що КНДР провела успішне випробування водневої бомби, повідомляє РИА Новости.

"Сьогодні КНДР оголосила про ядерне випробування. Уряд Китаю виступає рішуче проти цього. Запобігання розповсюдженню ядерної зброї і забезпечення миру і стабільності в Північно-Східній Азії — в цьому полягає позиція Китаю. Ми настійно закликаємо КНДР дотримуватися своїх зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї та припинити будь-які дії, які можуть погіршити ситуацію", — заявила в середу офіційний представник МЗС Китаю Хуа Чуньін.

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Раніше сьогодні КНДР офіційно оголосила про успішне випробування водневої бомби.

КНДР провела четверте ядерне випробування з тих пір, як оголосила себе ядерною державою у 2005 році. Випробування проводилися в 2006, 2009 і 2013 роках, що призвело до введення проти неї санкцій Ради Безпеки ООН.