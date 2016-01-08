Сомалі заявляє про розрив дипвідносин з Іраном - BBC
Сомалі розірвала дипломатичні відносини з Іраном у зв'язку з нападами демонстрантів на саудівське посольство в Тегерані після страти в Саудівській Аравії відомого шиїтського проповідника шейха Німра Бакр аль-Німра.
Про це повідомляє BBC Україна.
Раніше на знак солідарності з Ер-Ріядом відносини з Тегераном розірвали також Бахрейн, Джибуті, Судан і Катар.
Згідно з повідомленням міністерства закордонних справ, Сомалі відкликає свого посла в Ірані і наказує всім іранським дипломатам протягом 72 годин залишити країну.
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Раніше в четвер Тегеран звинуватив Саудівську Аравію в авіаударах по іранському посольству в Ємені.
За даними міністерства закордонних справ Ірану, в результаті бомбардування постраждав персонал дипмісії.
Проте пізніше ЗМІ повідомляли, що удари припали на околиці посольства. За словами жителів і очевидців в Сані, головне приміщення дипмісії не зазнало ушкоджень.
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