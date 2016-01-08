Поліція встановила особу чоловіка, який хотів влаштувати різанину в комісаріаті в Парижі

Як повідомили в прокуратурі Парижа, мова йде про уродженця Марокко на ім'я Салах Алі, передає ТАСС.

Встановила особу зловмисника вдалося за відбитками пальців. Він вже перебував на обліку в поліції: у 2013 році він був затриманий на півдні Франції "за розбій у складі групи осіб за попередньою змовою". Проте у поліцейській базі ісламістів Салах Алі до теперішнього часу не значився.

"Розслідування покаже, чи належав він до якогось терористичного угруповання. Мова цілком може йти про психологічно неврівноваженому особу, яка діяла на власний розсуд", - пояснила голова мін'юсту Франції Крістіан Тобіра.

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Разом з тим, як повідомили в прокуратурі Парижа, у чоловіка було виявлено лист арабською мовою, в якому той "недвозначно заявляв про прихильність ідеям терористичного угруповання "Ісламська держава"". У його мобільному телефоні були повідомлення арабською та німецькою мовами. Крім того, за словами очевидців, під час нападу Салах Алі вихваляв Аллаха.

Як повідомляв УНІАН, у Парижі поліція застрелила чоловіка, який увірвався в дільницю з фальшивим "поясом шахіда".