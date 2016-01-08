Туреччина викликала посла Ірану через публікації про візит Ердогана до Саудівської Аравії

Про це повідомляє Reuters.

На сайті зовнішньополітичного відомства Туреччини інформації про це немає.

За даними агентства, 7 січня МЗС Туреччини викликало посла Ірану і зажадало припинити подібні публікації.

В турецькому МЗС "рішуче засудили" ув'язку візиту Ердогана в Саудівську Аравію і страти, які були здійснені. У дипломатичному відомстві підкреслили, що подібні публікації спрямовані на "створення негативного образу" Ердогана в очах іранського народу.

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Минулого тижня президент Ердоган зробив дводенний офіційний візит до Саудівської Аравії, де він зустрівся з королем Салманом бін Абдула Азізом і обговорив врегулювання сирійської кризи та енергетичне співробітництво між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, відносини між Ер-Ріяд і Тегераном значно погіршилися після того, як на початку січня Саудівська Аравія стратила 47 осіб, звинувачених у пособництві тероризму і підбурюванні до масових заворушень. Серед страчених був шиїтський проповідник Німр аль-Німр.

В ніч на 3 січня шиїтські демонстранти розгромили саудівське посольство в Тегерані, а також консульство в Мешхеді.

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Через напад на посольство дипломатичні відносини з Іраном, окрім Саудівської Аравії, розірвали Бахрейн і Джібуті. Крім того, Кувейт, Судан і Катар відкликали своїх послів з Тегерана, а Об'єднані Арабські Емірати знизили рівень відносин до рангу повірених у справах. Бахрейн і Саудівська Аравія також перервали авіасполучення з Іраном.