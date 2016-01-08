На Далекому Сході нетверезий пасажир під час польоту обіцяв підірвати літак

Про це повідомляє РБК.

Після приземлення в Петропавловськ-Камчатському літака, за словами співрозмовника агентства, був відправлений на дальню стоянку, а порушника передали співробітникам поліції.

Джерело зазначило, що повітряне судно, а також ручна поклажа і багаж пасажирів були оглянуті, однак вибухового пристрою виявлено не було. За словами співрозмовника агентства, інцидент ніяк не позначився на роботі аеропорту і не спровокував затримки рейсу.

Читайте такожAir France серйозно посилила заходи безпеки після терактів в Парижі

Пізніше представник управління на транспорті МВС Росії у Далекосхідному федеральному окрузі заявив РІА Новини пасажир «в дуже сильному алкогольному сп'янінні» влаштував на борту літака дебош. «Він говорив, що «все буде погано», але конкретних погроз про бомбу не вигукував», – заявили в МВС.

Читайте такожБританські ЗМІ назвали найбільш яскравих авіапасажирів року

Співрозмовник агентства підтвердив, що літак приземлився за графіком в аеропорту Петропавловська-Камчатського, а при огляді багажу пасажирів і самого судна ніяких підозрілих предметів виявлено не було.