Відомий французький канатоходець загинув при падінні з висоти 30 метрів

13:14, 08 січня 2016
Світ
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Відомий французький канатоходець і екстремал Танкред Меле загинув при падінні з 30-метрової висоти.

канатоходец / www.facebook.com/flying.frenchies

Про це повідомляється у Facebook акробатичної групи Flying Frenchies.

5 січня 32-річний Меле готувався до виконання популярного трюку, в якому канатоходець переходить від однієї повітряної кулі до іншої. За даними Le Monde, чоловік тримався за гондолу аеростата, який несподівано злетів.

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У повідомленні колег і друзів спортсмена зазначається, що він залишив після себе чудові спогади, відчуття почуття свободи і можливості мріяти. Меле і його подруга Тіфані виховували маленьку доньку Леоні.

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Він дуже сильно любив життя і залишив цей світ занадто рано, додали друзі загиблого.

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