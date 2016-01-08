У Китаї через три дні зруйнували гігантську позолочену статую Мао Цзедуна

За словами місцевих чиновників, причина, з якої монумент було вирішено знести, незрозуміла, передає Lenta.ru з посиланням на Bangkok Post. За версією видання, проект не здобув належного схвалення з боку уряду, при цьому не уточнюється, чому його творці не проконсультувалися з керівництвом країни перед початком робіт.

Читайте такожКитайці будують гігантську статую Мао Цзедуна розміром з 12-поверхівку (фотогалерея)На будівництво пам'ятника з бетону і сталі, вкритого золотою фарбою, було витрачено 3 млн юанів (близько $460 тис.). Кошти збирали жителі села в Тунсюй, біля якого і знаходилася статуя Великого керманича. Передбачалося, що монумент зможе залучити в регіон туристів.

Коментуючи новину про появу статуї, користувачі китайських соцмереж висміювали фотографії бетонного Мао. Так, вони писали, що пам'ятник нібито не схожий на державного діяча, а неформальний блог про життя в Китаї Shanghaiist звертав увагу на те, що біля ніг Великого керманича знаходиться друга голова.

Хенань була серед провінцій, найбільшою мірою постраждалих під час організованого Мао Великого стрибка. Під цією назвою увійшла в історію економічна та політична кампанія, що проводилася в Китаї з 1958 по 1960 рік. Її метою було зміцнення індустріальної бази і різкий підйом економіки країни. В результаті цього соціального експерименту від голоду загинули 20-40 млн осіб.