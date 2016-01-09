Двоє громадян Австрії отримали поранення в ході нападу на готель в Єгипті - МЗС

Це підтвердив голова австрійського МЗС Себастьян Курц, передає РБК-Україна.

Курц зазначив, що співробітники австрійського посольства в Каїрі несуть відповідальність за всіх своїх туристів у Єгипті.

Про те, що в ході атаки постраждали два австрійця раніше повідомило МВС Єгипту. Крім того, поранення також отримав один швед, йшлося у звіті відомства.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в єгипетському курортному місті Хургада озброєні люди відкрили вогонь по входу в готель, в якому зупиняються іноземні туристи.