Двоє громадян Австрії отримали поранення в ході нападу на готель в Єгипті - МЗС
02:09, 09 січня 2016Світ
198 0
Два громадянина Австрії постраждали при нападі на готель в Єгипті.
REUTERS
Це підтвердив голова австрійського МЗС Себастьян Курц, передає РБК-Україна.
Курц зазначив, що співробітники австрійського посольства в Каїрі несуть відповідальність за всіх своїх туристів у Єгипті.
Про те, що в ході атаки постраждали два австрійця раніше повідомило МВС Єгипту. Крім того, поранення також отримав один швед, йшлося у звіті відомства.
Читайте такожУ Єгипті 18 осіб загинули внаслідок аварії річкового порома
Раніше УНІАН повідомляв, що в єгипетському курортному місті Хургада озброєні люди відкрили вогонь по входу в готель, в якому зупиняються іноземні туристи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter