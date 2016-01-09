Компанії Кремнієвої долини допоможуть боротися з пропагандою "Ісламської держави"

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на BBC.

Як зазначено, цей відділ стане частиною Міністерства державної безпеки, але буде буде взаємодіяти і з іншими федеральними та місцевими агентствами безпеки.

Згодом у Каліфорнії відбудеться зустріч офіційних представників агентств національної безпеки з представниками інтернет-компаній Кремнієвої долини, де сторони обговорять деталі створення та роботи цього відділу.

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Зазначається, що серед учасників зустрічі - такі гіганти, як Apple, Google, Facebook, Microsoft and Twitter.