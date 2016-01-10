У Канаді невідомий розпорошив перцевий газ у натовп сирійських мігрантів

Близько 30 сирійських мігрантів постраждали в результаті нападу невідомого в канадському Ванкувері (провінція Британська Колумбія).

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CBC.

За даними поліції, мігранти були запрошені до центру Мусульманської асоціації, де для них була організована спеціальна зустріч з місцевою громадою та деякими міськими політиками.

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Коли вони покинули центр та зібралися на розташованій поруч автобусній зупинці, до них під'їхав невідомий на велосипеді та розпорошив перцевий газ.

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Як повідомляється, серед постраждалих є жінки та діти. Уряд Канади має намір до 1 березня 2016 року прийняти в країні не менше 25 тисяч мігрантів з Сирії.